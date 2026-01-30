Belce ÖRÜ ERÇİN

Aralık ayı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; işsiz sayısı bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.8 puan azaldı ve yüzde 7.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.3 iken kadınlarda yüzde 10.5 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ %28.6

Aralıkta istihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49.1 oldu. Yine işgücü de bir önceki aya göre 328 bin kişi azaldı ve 35 milyon 421 bin kişi olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 28.6 oldu. Geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 38.3 ile en yüksek işsizlik oranı olmaya devam etti.

5.2 milyon iş bulamıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikası Araştırma Merkezi’nin verilerine göre 3.7 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. 5.2 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Her 10 işsizden 8’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

Genç işsizlik %14.1

- Kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyrediyor. Genç nüfusta dar tanımlı işsizlik oranı 1.1 puan azalarak 14.1 oldu, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 18.2.