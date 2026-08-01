İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/111 Esas

DAVALI : MUSTAFA GÜLENÇ Çamlık Cad. Çiğdem Sok. No: 30/12 Bahçelievler/İstanbul Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesi ile: Tüketicinin kullandığı kaçak tüketim yapılan hesaplama karşılığı toplam 1.234,30- TL fatura tahakkuk ettirilmiştir. Bakırköy 7. İcra Dairesi 2018/1539 Esas sayılı takip dosyası ile ödeme emri gönderilmiştir. Söz konusu kaçak elektrik bedeline gecikmiş gün faizi ve faizin KDV'si ilave edilerek 1.252,65-TL'nin tahsilini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/11/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/08/2026

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