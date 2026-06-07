İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/232 Esas

KARAR NO: 2026/157

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2026 tarihli ilamı ile 116/2-4, 142/2.h.2, 151/1 maddesi gereğince 36000 TL ADLİ PARA, 3 YIL 9 AY HAPİS, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hasan ve Varde oğlu, 29/02/2012 doğumlu, HALİT MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02482830