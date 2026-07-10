İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/457 Esas

KARAR NO : 2026/248

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2026 tarihli ilamı ile mahkumiyetine karar verilen SSÇ Ömer Kayabaşı'na ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Mosaad Adel Zakı ve Amal Fahim oğlu, 15/06/1989 doğumlu KAREM MOSAAD ADEL ZAKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.07.2026

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