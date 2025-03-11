İstanbul, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girecek. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl bölgelerinden havalanan tozların, rüzgar akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabileceğini belirtti. Toros, bu tozların atmosferdeki renk değişimlerine yol açabileceğini ve hava kalitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

BİR HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Sayısal hava tahmin modellerine göre, İstanbul'da bir hafta boyunca çöl tozunun etkisi devam edecek. Çöl tozu olaylarının sadece küçük alanlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Toros, bu durumun Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'yı da kapsadığını, aynı zamanda Türkiye'nin büyük bir kısmında etkili olacağını ifade etti.

Toros, çöl tozunun atmosferde farklı seviyelerde bulunabileceğini ve bu durumun özellikle güneşin doğuşu ve batışı sırasında havanın sarımtırak, turuncu ve kırmızı tonlarında görünmesine neden olabileceğini belirtti.

KRONİK HASTALAR DİKKAT

Çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Toros, bu tozların içeriğinde ince kum, kil ve mineral parçacıkları bulunduğunu ve bu parçacıkların hava kalitesini düşürdüğünü söyledi. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Toros, hava kalitesinin kötüleştiği günlerde açık havada yapılacak aktivitelerin azaltılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Toros, çevre verilerine göre PM10 ve PM2.5 seviyelerinde artış gözlemlendiğini ve çöl tozlarının astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan bireylerde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarıda uzun süre vakit geçirmemeleri gerektiğini vurguladı.