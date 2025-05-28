İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/1410 Esas
Konu: Gaiplik İlanı
YAŞAR EKİNCİOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN EKİNCİOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.05.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 32602118890
ADI SOYADI : RAMAZAN EKİNCİOĞLU
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HASRET
DOĞUM TARİHİ : 16/02/1970
DOĞUM YERİ : GENÇ
#ilangovtr Basın no ILN02231110