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İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1410 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

YAŞAR EKİNCİOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN EKİNCİOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.05.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 32602118890
ADI SOYADI : RAMAZAN EKİNCİOĞLU
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HASRET
DOĞUM TARİHİ : 16/02/1970
DOĞUM YERİ : GENÇ

#ilangovtr Basın no ILN02231110