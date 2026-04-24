İSTANBUL 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

2024/443 Esas

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmanızdan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı banka ile davalı arasında 10.11.2023 tarihinde 70.000-TL ve 14.01.2024 tarihinde 55.200-TL bedelli tüketici kredi sözleşmeleri imzalandığını ancak davalının sözleşme nedeniyle yapması gereken ödemeleri yapmadığını, borcun ödenmemesi nedeniyle 06.06.2024 tarihli ihtarnamenin davalıya keşide edildiğini, ihtarnameye rağmen davalının bildirilen süre içinde borcunu ödemediğini ve temerrüde düşürüldüğünü, iş bu sebeplerle İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2024/170513 Esas ve 168540 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, başlatılan icra takibine davalı tarafça yapılan haksız itiraz neticesinde takip durduğunu, itiraz akabinde arabuluculuğa başvurulduğunu ancak arabuluculuk sürecinde de davalı tarafla anlaşma sağlanamadığını belirtmekle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davalarının kabulüne, davalı yanca icra dosyalarına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere davalı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce hazırlanan 12/12/2024 tarihli tensip tutanağı ile HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri tanık listesi dahil olarak mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunmuştur.

Barış TAYLAN'a (T.C 3*********2) tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini sunabileceği, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, ilgilinin duruşmanın bırakıldığı 05/11/2026 tarih, saat 10:35'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı davalı Barış TAYLAN'a ilanen tebliğ olunur.

