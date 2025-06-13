İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Mahkememizin 18/11/2024 tarih ve 2024/907 Esas, 2024/1171 sayılı kararı ile Emin ve Güllü'den olma 02/07/1952 Pınarçukuru doğ. Giresun Merkez Pınarçukuru mah/köyü nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET KONAK hakkında VUK'nun 359/a-2 b suçundan CMK.nun 223/7 mad. Davanın Reddine dair Gerekçeli karar, İstanbul Defterdarlığı kurum vekili Av. Rengin TEKİN'in 19/12/2024 tarihli İstinaf Başvuru dilekçesine karşı 2 hafta içinde, mahkememize Cevap hakkı bulunduğunun; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. 29, 48,31maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE, Yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 11/06/2025
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