İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/554

Karar No: 2026/62

Mahkememizin 27/01/2026 tarih, 2025/554 Esas, 2026/62 Karar sayılı kararı ile Akbar ve Zahra'dan olma, 11/08/1994 Karaj doğumlu Mına MEHRZAD'ın 1.680,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca müşteki sanık hakkında verilen adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı ve sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına karar verildiği, kararın müşteki sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 14/09/2026

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