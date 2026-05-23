İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/241 Esas

KARAR NO: 2026/285

Davacı AYSUN EMİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davacnın KABULÜ ile; Edirne ili, Enez ilçesi, Yenice Mahallesi, Cilt no:18, Hane No:170, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Selahattin ve Ayşe kızı, Bakırköy 28/01/1991 doğumlu, 20260813912 TC kimlik numaralı davacı AYSUN EMİN ile Bulgaristan Cumhuriyet uyruklu davalı HASAN HALMİ EMİN'in TMK 166/1 uyarınca boşanmalarına,

2-Müşterek çocuk 26/01/2010 doğumlu Melih Emin'in velayetinin davalı babası Hasan Halmi EMİN'e verilmesine,

3-Müşterek çocuk ile davacının farklı ülkelerde yaşıyor olması ve davacının beyanları gözetilerek çocuk ile davacı arasında kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

4-Resen gözetilen tedbir nafakası ve iştirak nafakası konularında talep bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

5-Harçlar Tarifesi Uyarınca alınması gereken 732,00 TL ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanan tebligat, müzekkere, bilirkişi gideri olan 27.135,00 TL ile 179,90 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç olmak üzere toplam 27.494,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınıpdavacıya verilmesine,

7-Davacının 04/02/2026 tarihinde adli yardım talebi kabul edildiğinden bu tarihten sonra suçüstü ödeneğinden karşılanan;22.723,20 TL Basın İlan Kurumu ücretinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı.16/04/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2026

