İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/429 Esas

KARAR NO: 2020/373

DAVALI: BOĞAZİÇİ ALÜMİNYUM VE CEPHE SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN: 1790634258)

Mahkememizin 2018/429 Esas sayılı dosyasının gerekçeli kararının ve davacı vekili tarafından sunulan 02/03/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ilanına ilişkin;

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere;

1-Davanın davalı Rıdvan Kün yönünden REDDİNE;

2-Davanın davalı şirket yönünden KISMEN KABULÜ ile; davacı tarafından davalı aleyhine başlatılan İstanbul 36. İcra Müdürlüğünün 2018/9629 esas sayılı takip dosyasına davalı şirket tarafından yöneltilen itirazın kısmen iptaline; takibin;

-Kredili mevzuat hesabı yönünden; 14.758,78-TL asıl alacak, 1.241,01-TL işlemiş faiz, 62,05-TL BSMV veolmak üzere toplam 16.061,84-TL üzerinden devamına, asıl alacağı takip tarihinden itibaren %28,08 oranında temerrüt faizi işletilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

- 4256 6920 4674 9054 nolu kredi yönünden;14.493,73-TL asıl alacak, 391,14-TL işlemiş faiz, 19,56-TL BSMV ve 232,51-TL masraf, 485,00-TL ihtiyati haciz vekalet ücreti olmak üzere toplam 15.621,94-TL üzerinden devamına, asıl alacağı takip tarihinden itibaren %28,08 oranında temerrüt faizi işletilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

-8880 8170 1096 4058 0000 0001 00001 nolu kredi yönünden; 168,399,42-TL asıl alacak, 9.004,99-TL işlemiş faiz, 450,25-TL BSMV olmak üzere toplam 177.854,66-TL üzerinden devamına, asıl alacağı takip tarihinden itibaren %30 oranında temerrüt faizi işletilmesine, fazlaya dair istemin reddine,

3-Hüküm altına alınan alacağın %20 si oranında hesaplanan 41.907,68- TL icra inkar tazminatının davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine,

Gerekçeli kararın iki hafta hafta içinde istinaf edilebileceği, istinaf dilekçesine iki hafta içinde cevap verilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/03/2026

