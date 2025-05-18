İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO: 2024/533 Esas
KARAR NO: 2025/49
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında müşteki olan Tsutomu ve Sakae oğlu, 1952 doğumlu, MUTSUO TSUKADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanık Mourad Hamaıdı Zourguı hakkında TCK'nun 142/2-b maddesi uyarınca verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası ve TCK'nun 53/1 maddesinin uygulanmasına ilişkin gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2025
#ilangovtr Basın no ILN02226273