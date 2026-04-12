İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/141 Esas

KARAR NO: 2025/613

Beden Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihli ilamı ile CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen Omar ve Dalal kızı, 10/05/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı RAHAF ALAHMAD ALOMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılanlar vekillerinin sanık yönünden istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi talepli istinaf dilekçelerinin gazetede VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.04.2026

