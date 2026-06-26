İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/1598 Esas

MİRASÇI: ERENGÜL GÜNEŞER- Bayram ve Sultan oğlu, 10/08/1964 doğumlu, Atakent Mah. 2254 Sk. No:11 Yüreğir/ADANA

Davacı Anna Özek kayyımı tarafından aleyhinize açılan Babalık Davasına ilişkin Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından 02/02/2026 tarihli Adli Tıp Raporunda "ANNA ÖZEK adlı şahsa ait DNA profili ile anne AYSU ÖZEK ve baba olduğu iddia edilen KADİR SÜSLÜ'ye ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibarıyla; baba olduğu iddia edilen KADİR SÜSLÜ'nün ANNA ÖZEK için babalık indeksi 3.047.561.825.473,39 olarak hesaplandı. KADİR SÜSLÜ'nün%99,99 ihtimalle ANNA ÖZEK adlı şahsın BİYOLOJİK BABASI OLABİLECEĞİ tespit edildi." şeklinde sonuç bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile Ön inceleme aşaması tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine, belirlenen 08/10/2026 günü saat:10:05'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz gibi tarafların hazır bulunmaması veya bir tarafın bulunması ve davayı takip etmemesi haliyle dosyanın işlemden kaldırılacağı, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 6100 sayılı HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.12/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02496522