İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/107 Esas

DAVALI: FADİME AKBULUT

Taraflar arasında bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davalı FADİME AKBULUT'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 10/10/1985 tarihinde evlendiklerini, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Avusturya Cumhuriyeti Favoriten Bölge Mahkemesinin Departman Wien (Viyana) tarafından 23/06/2022 tarihinde 34 C 8/22t-14 sayı ile verilen boşanma kararı ile boşandıklarını, bu boşanma kararının 30/08/2022 tarihinde kesinleştiğini, tarafların yurt dışında ikamet ettiklerini, belirterek davanın kabulüne, Avusturya Cumhuriyeti Favoriten Bölge Mahkemesinin Departman Wien (Viyana) tarafından 23/06/2022 tarihinde 34 C 8/22t-14 sayı ile verilen boşanma kararının tanınması ve tenfizine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususları ve davalı Fadime AKBULUT'a H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu 16/09/2026 günü, saat 12:20'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı FADİME AKBULUT'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/06/2026

ΒΕΚΑΝΝTMACHUNG

REPUBLIK DER TÜRKEI, VOM 18. FAMILIENGERICHT ISTANBUL

AKTENZEICHEN F3BEKLAGTE

: 2024/107 Esas

: FADÍME AKBULUT

In der zwischen den Parteien anhängigen Klage auf Anerkennung und Vollstreckbarerklärung wurde; da der beklagten Partei FADİME AKBULUT keine Zustellung erfolgen konnte, beschlossen, der Beklagten die Klageschrift sowie den Termin der Vorprüfung mündlich durch öffentliche Bekanntmachung zuzustellen. Der Klägervertreter führt in der Klageschrift zusammengefasst aus: dass die Parteien am

10/10/1985 geheiratet haben, dass sie aufgrund schwerwiegender Unstimmigkeiten durch das Bezirksgericht Favoriten der Republik Österreich, Abteilung Wien, am 23/06/2022 unter dem Aktenzeichen 34 C 8/22t-14 geschieden wurden, dass diese Scheidungsentscheidung am 30/08/2022 rechtskräftig geworden ist, dass die Parteien im Ausland wohnhaft sind, und beantragt wird, dass die Klage angenommen wird, die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung der vom Bezirksgericht Favoriten der Republik Österreich, Abteilung Wien, am 23/06/2022 unter dem Aktenzeichen 34 C 8/22t- 14 erlassenen Scheidungsentscheidung erfolgt sowie die Verfahrenskosten und Anwaltsgebühren der Gegenpartei auferlegt werden. Gemäß Artikel 122/1 der Zivilprozessordnung Nr. 6100 wird verfügt, dass innerhalb von 2 Wochen, beginnend 7 Tage nach dem Datum dieser Bekanntmachung, eine Klageerwiderung einzureichen ist, welche die in Artikel 129 derselben Gesetzes genannten Inhalte enthält; andernfalls wird davon ausgegangen, dass die vom Kläger vorgebrachten Tatsachen vollständig bestritten werden. Der Beklagten Fadime AKBULUT wird ferner gemäß Artikel 139 der Zivilprozessordnung Nr. 6100 mitgeteilt, dass sie zum auf den 16/09/2026 angesetzten Termin um 12:20 Uhr im Sitzungssaal des Gerichts erscheinen muss; andernfalls oder falls sie erscheint, den Fall jedoch nicht weiterverfolgt, wird die Akte aus dem Verfahren genommen. Sie hat sich auf die Verhandlung vorzubereiten; erscheint sie nicht und beantragt die Gegenpartei die Fortsetzung des Verfahrens, kann sie gegen die in ihrer Abwesenheit vorgenommenen Verfahrenshandlungen keinen Widerspruch erheben. Es wird weiter mitgeteilt, dass innerhalb der zweijährigen Frist sämtliche in der Klageschrift benannten, jedoch noch nicht eingereichten Unterlagen dem Gericht vorzulegen oder die erforderlichen Erklärungen zur Beibringung von Unterlagen aus anderen Stellen abzugeben sind; andernfalls gilt sie als auf dieses Beweismittel verzichtet. Diese Bekanntmachung gilt als Zustellung an die Beklagte FADİME AKBULUT. 11/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02507367