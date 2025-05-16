T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.35906932-2024/97-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Mahkememizin yukarıda 2024/97Esas ve 2024/97Karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilam ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Yakup ERMİŞ hakkında3 yıl 4 ay hapis ve 25.000,00 TL adli para cezası verilmiş olup,

Mahkememizce verilen kararın Bayram ve Methiye oğlu 20/01/1987 Diyarbakır doğumlu, Bingöl ili Genç ilçesi Yolaçtı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı TCK.22870443886 sanık Yakup ERMİŞ' e bildirmiş olduğu tüm adreslere tebligat çıkarıldığı ve adres tespiti için yazı yazılmasına rağmen belirtilen adreslerde bulunarak Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi Gereğince hüküm Gerekçeli Kararın YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEN ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDENİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.05.2025

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