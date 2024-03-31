İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2020/529 Esas

KARAR NO: 2025/888

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilen Mevlüt ve Fatma oğlu, 17/01/1952 doğumlu, Antalya, Akseki, Susuzşahap mah/köy nüfusuna kayıtlı KEMAL CEYLAN'ın bildirdiği adreslerinden bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin mevcut suç üstü ödeneğinden ödenerek mahkeme masrafı ile birlikte karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Keyfiyet ilan olunur. 28/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02458937