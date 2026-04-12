T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/383

KARAR NO: 2026/5

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sanık SIGMAR ARQUILES RICHARDSON hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında TCK NUN 188/3 maddesi uyarınca neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 5 YIL SÜRE İLE GERİ BIRAKILMASINA, karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli karar ve İstinaf talebinin tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmün YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMUİLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 09.04.2026

