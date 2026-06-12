T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/578 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/11/2026 günü saat: 13:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/05/2026

DAVALILAR: 1- AHMET ÇELİK Çınar Mah. Cumhuriyet Cad. Itır Sk. Işık Apt. No. 7/7 Maltepe/ İSTANBUL

6- SALİH SARIGÜL Acıbadem Mah Çeçen Sokak No:46 E 24 Üsküdar/ İSTANBUL

7- ÜNAL KABACA Ş. Murat Cad. Kösepınar Sok. No:6 Reşadiye Köyü Çekmeköy/ İSTANBUL

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