T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/108 Esas

Davacı CAFER İLHAN tarafından açılan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 21/05/2026 tarihli celse ara kararı gereğince, tebligat yapılamayan tasfiye memuru ÖZAY ÇAKMAK'a tebligat yapılması ve dilekçelerin teatisinin aşamasının tamamlanması için dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin bildirir tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Modin Modern İnş. Org. Yatırım Ve Tic. A.Ş'nin ihyasına ve terkin kaydının iptali ile tescilini, şirket için tasfiye memuru görevlendirilmesini, Davalı İstanbul Ticaret Odası "yasal hasım" olduğundan, tüm yargılama giderleri ve ücreti vekaletin diğer davalı ve tasfiye memuru üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Karar gereğince; HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ve duruşma günü 01/10/2026 günü saat: 13:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2026

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