T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/36

Karar No : 2026/295

İLAN KARARI

Hırsızlık suçundan SSÇ LEMİZ ŞAKİR MUHAMMED hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, ***153683** Yabancı Kimlik Numaralı SSÇ Lemiz Şakir MUHAMMED'inneticeten 6.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

SSÇ müdafii tarafından sunulan 19.07.2026tarihli dilekçe ile Mahkememizkararına karşıistinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı,

SSÇ Lemiz Şakir MUHAMMED ve müşteki Mohammed BOUJAKHROUT'undosyada mevcut adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve başka açık adres bilgilerinin temin edilememesi sebebiyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla; dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, Mahkememiz2024/36 esas 2026/295 kararsayılı hükmünün ve SSÇ müdafi tarafından karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hususunun Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ve yine Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3- Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

4- İlan masraflarının dosya yargılama giderlerine dahil edilmesine,

5- İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle,Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 30.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02522134