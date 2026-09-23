T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2018/380 Esas

2026/494 Karar

3628 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Şükrü ile Zeynep'den olma 29/09/1987 Besni doğumlu Adıyaman Besni Yazıkarakuyunuf. Kayıtlı sanık MAHMUT ÖZTÜRK hakkında açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle Düşmesine karar verildiği gıyabı kararın ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 21.09.2026

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