Tarihi Yarımada'da 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dijital Deneyim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin bütün branşlarına önem verdiklerini belirterek, "Yol koşuları ve benzeri toplumsal koşular bizim için çok fazla önem arz etmektedir. Yol koşularında 40 bine kadar kişi mücadele ediyor. Türkiye'nin her yerinde yarışmalar yapmaktayız. Federasyon olarak bu yarışmalarda asıl amacımız bir milyon kişiyi geçmek. Toplumun atletizme verdiği değeri göstermek istiyoruz." dedi.

Özel olarak düzenlenen yarışların kendilerini mutlu ettiğini belirten Karadağ, şunları kaydetti: "Federasyonumuzun yapmadığı bu tür organizasyonlardan da memnunuz. Her yerde yarışma düzenlememiz mümkün değil. İnsanlara ulaşmak istiyoruz. Bir hekim olarak bu tarz organizasyonlar benim için çok önemli. Toplum sağlığına önem veriyoruz. Dünyada şu anda üç ülkenin yan yana gelip barış için bir şey yapması bile çok zorken, bu organizasyonda 100'den fazla ülkeden sporcu gelecek. Spor, dostluk, barış, sevgi ve sağlık için çok önemli bir gösteri olacak. Sağlıkla ilgili ülke harcamaları da düşüreceğiz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak da atletizmin daha fazla yayılmasını istiyoruz."