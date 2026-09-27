İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/733 Esas

KARAR NO: 2026/545

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, cezası ile cezalandırılan Arif ve Sebahat oğlu, 14/04/1971 doğumlu, MAHMUT ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindeİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 16.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02557307