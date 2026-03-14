İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2019/16 Esas

KARAR NO: 2025/504

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile SSÇ MOEZ MANSOUR hakkında 5395 sayılı çocuk koruma kanununun 23 maddesi delaletiyle CMK 231. maddesi gereğince, çocuk hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına hükmedilmiş olup; A Burawı ve Maryam oğlu, 2001 TUNUS doğumlu, SSÇ MOEZ MANSOUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.11/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02423079