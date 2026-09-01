T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/490 esas sayılı dosyasında, ASÇ Baran Gezer hakkında ...hırsızlık suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının ertelenmesi ve verilen hapis cezası süresi kadar denetim süresi belirlenmesi kararı ile bu karara karşı müdafisi tarafından sunulan istinaf dilekçesi Tuncer ve Neriman oğlu, 2011 KIZILTEPE doğumlu, ASÇ BARAN GEZER'e tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ASÇ açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla veya başka İlk Derece Ceza Mahkemesi aracılığıyla Mahkememize iletilecek dilekçeyle İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 15.09.2026

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