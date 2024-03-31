İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

3. İFLAS DAİRESİ

2026/6 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 22.957.350,00 129 Taşınır 129 Adet Makine ve Teçhizat 30.04.2026 tarihinde müflise ait makine, teçhizat ve demirbaşlar... 480.050,00 59 Taşınır 59 Adet Ofis Demirbaşları... 13.200,00 1700 Taşınır 1700 Kilogram Koli ve Plastik Türevi Menkul mallar...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:30

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:30

------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:30

29/07/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02521750