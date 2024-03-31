İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
İSTANBUL
3. İFLAS DAİRESİ
2026/6 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|22.957.350,00
|129
|Taşınır
|129 Adet Makine ve Teçhizat 30.04.2026 tarihinde müflise ait makine, teçhizat ve demirbaşlar...
|480.050,00
|59
|Taşınır
|59 Adet Ofis Demirbaşları...
|13.200,00
|1700
|Taşınır
|1700 Kilogram Koli ve Plastik Türevi Menkul mallar...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:30
29/07/2026 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02521750