T.C. İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/22 Tereke

PAZARLIK USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Terekesinin Tasfiyesi Mahkememizce yürütülen müteveffa Galip Kaan YENER terekesine aitSatışına karar verilen veİstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/22 Tereke sayılı dosyasından alınan 25.07.2025 tarihli bilirkişi raporu ile tespiti yapılan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 414 ada, 19 parsel sayılı, 441,75 m2 yüzölçümlü, ‘dokuz katlı on sekiz meskenli kargir apartman’ nitelikli kat mülkiyeti tesis edilmiş ana taşınmazda; 4. kat, 11 no.lu bağımsız bölümde kayıtlı, 20/400 arsa paylı, mesken nitelikli taşınmaz müteveffaya ait 1/2 oranındaki hissesi , raporda belirlenen 3.500.000,00 TL muhammen kıymetinden aşağı olmamak kaydıyla pazarlık usulü ile satışı yapılacak olup alıcı adaylarının tekliflerini 23.10.2026 günü saat 17:00 ’ye kadar Abide-i Hürriyet Cad., No:205 Orkide Apt., Kat:5, D:12 Şişli/İstanbul adresinde mesleki faaliyette bulunan Tereke tasfiye Memuru Av. Emra YARIM’a vermeleri gerekmektedir. Teklifler değerlendirildikten sonra,en yüksek teklif veren en az üç istekli daha sonra belirlenecek ihale gününde İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin duruşma salonuna davet edilerek, taşınmaz T.M.K.’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca; kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli verene ihale edilecektir. Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış bedeli peşin para ile yapılacak olup, kendisine ihale edilen taşınmazın ihale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde alıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir. % 20 KDV ve % 05,69 ihale damga vergisi,taşınmazın intikalinde oluşacak tüm işlem, vergi, harç ve giderleri alıcıya aittir. Tereke tasfiye memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararını görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte yetkilidir. Tereke Hâkiminin satış tutanağını onaylaması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmaz ile ilgili bilirkişi raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Taşınmaza ilişkin bilgileri içeren İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/22 Tereke sayılı dosyasından alınan 25.07.2025 tarihli bilirkişi raporu mahkeme dosyasındadır. İlan olunur

#ilangovtr Basın no ILN02561941