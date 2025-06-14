İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO: 2019/216 Esas
KARAR NO: 2025/317
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin 27/05/2025 tarihli Düşme kararı Ura ve Tamara kızı 1987 d.lu. sanık NATALIA FEDOROVA aramalara rağmen bulunamamış karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.12.06.2025
#ilangovtr Basın no ILN02241566