Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç bölgelerinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor.
BATI KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Başkent Ankara'da bugün hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülürken, bölgede sağanak geçişleri öngörülüyor. İstanbul'da ise parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ve hava sıcaklığının 26 derece seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 30 derece seviyesini aştı. Bugün İzmir ve Manisa'da sıcaklığın 32, Aydın'da ise 34 derece olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya'nın 27, Adana'nın ise 31 derece olacağı ifade ediliyor.
İSTANBUL 30 DERECEYİ GÖRECEK
Batı illerinde hava sıcaklığının yarın daha da artacağı belirtiliyor. Bugün 26 derece civarında seyreden İstanbul'da yarın sıcaklık değerinin 30 dereceye ulaşması öngörülüyor. Ankara'daki sağanak geçişlerinin yarın da devam edeceği, Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 32 ile 34 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.