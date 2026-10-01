İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Esas No: 2025/816 Esas

2. İLAN

Davacı AV. RIFAT SAMET ÇAVUŞLU tarafından mahkememizde muris TURHAN GÜNANAR hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Ahmet Şevki ve Sıdıka'dan olma 29/01/1932 doğumlu Turhan Günanar'ın nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, çocuk, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. Zümre, 2. Zümre, 3. Zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin2025/816 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris TURHAN GÜNANAR'ın mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.

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