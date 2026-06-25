İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2023/217 Esas

KARAR NO: 2023/610

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2023 tarihli ilamı müştekiVıctor ve Zhanna oğlu, 1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ALEXEY SHCHERBINA tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve İstanbul İl Emniyet müdürlüğünün 18/06/2026 tarihli yazısı ile 08/10/2023 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığından tebliğ edilememiştir.

Sanık MAHSUN YILMAZ'ın dolandırıcılık suçunu işlediği sabit kabul edilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 157/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın kişiliği, sosyal ve içtimai durumu gözönüne alınarak takdiren 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın geçmişi dikkate alınarak hakkında TCK 62 maddesinin uygulanmasına taktiren yer olmadığına

Sanığa verilen 5 gün adli para cezasının günlüğü TCK nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu göz önünde bulundurularak günlüğü takdiren 30 TL den hesap edilerek 150 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasından başkaca arttırım yada indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına

SANIĞIN NETİCETEN 1 YILHAPİS VE 150 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.06.2026

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