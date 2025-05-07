İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2025/97 Esas
DAVALI: ERKAN ÇETİNKAYA Derviş Ali Mah. Şeyh Abdullah Demir Sokak No:10/1 Fatih/İSTANBUL
Davacı SERAP ÇETİNKAYA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.
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