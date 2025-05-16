İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/612 Esas

KARAR NO : 2025/124

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2025 tarihli ilamı ile SSÇ HATİCE KARDELEN ÖZER hakkında 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS cezasına hükmedilmiş olup; Mohammad ve Hedah oğlu, 1981 suriye doğumlu, Müşteki NOURAH M KH N ALENAZI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02224843