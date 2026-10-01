İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.26027622-2023/733-Ceza Dava Dosyası

Konu:

MÜŞTEKİ: GULMIRA BAITLEPOVA: Sansyzbai ve Karima kızı, 1985 KAZAKİSTAN doğumlu, Hürriyet mah. Havuz sk. No:22 İç Kapı No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde oturur.

Elde veya Üstte taşınan eşyayı almak suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Ertan BİZEK hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 14/05/2026 tarih ve 2023/733 Esas, 2026/319 Karar sayılı kararı ile sanık ERTAN BİZEK hakkında Elde veya Üstte taşınan eşyayı almak suretiyle Hırsızlık suçundan Beraatine karar verilmiştir.

Dava dosyasında müşteki GULMIRA BAITLEPOVA'ya tüm araştırmalara rağmen mahkememiz Gerekçeli Kararının tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince mahkememiz hükmününİlanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme Hakimine onaylattırılması, Cezaevinde ise Cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu Açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmen kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07/10/2026

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