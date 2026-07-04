İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 41. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.76400972-2025/260-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlanen Tebliğat

Müşteki Kuveyt Türk Katilim Bankası A.Ş vekili tarafından sanık Yusuf ÇİĞDEM aleyhine açılan ve Mahkememizin 2025/260 Esas sırasına kaydı yapılan "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan yürütülen kovuşturmada, sanık Yusuf ÇİĞDEM'in güncel bir MERNİS adresi bulunmadığı, sanığın en son bilinen adresi olan "Yeni Mahalle Mah. 556. Sok no:30/10 Gaziosmanpaşa" adresine çıkartılan tebligatın "gösterilen adres kapalı olup, muhatabın adresten sürekli olarak ayrıldığı" gerekçesiyle Mahkememize bila infaz iade edildiği, adres araştırması yapılmak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, "bahse konu adrese farklı zamanlarda gidildiği, ikametin kapısının usulünce çalınmasına rağmen açılmadığı, komşudan ve çevreden yapılan araştırmalar sonucu şahıs hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, bilgi sahibi kimse bulunmadığı, bunun üzerine bina içinde herkesin görebileceği bir şekilde çağrı kağıdı bırakıldığı ancak başvuruda bulunulmadığını" bildirdikleri, sanığa ulaşılabilecek başkaca adres de tespit edilemediği anlaşılmakla tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Sanık Yusuf ÇİĞDEM'in "İstanbul 41. İcra Ceza Mahkemesinin 23/03/2026 tarih 2025/260 Esas, 2026/160 Karar sayılı kararı ile;

1-Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu işlediği sabit görüldüğünden Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin Elmadağ/İstanbul Şubesi'nde kayıtlı, 30.07.2025 keşide tarihli, 2302978 seri numaralı, 1.250.000,00 TL bedelli çek için eylemine uyan 5941 sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1. maddesi uyarınca neticeten 1.237.350,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu işlediği sabit görüldüğünden Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin Elmadağ/İstanbul Şubesi'nde kayıtlı, 30.08.2025 keşide tarihli, 2302977 seri numaralı, 1.750.000,00 TL bedelli çek için eylemine uyan 5941 sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1. maddesi uyarınca neticeten 1.737.350,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere kâtibe yapılacak sözlü beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği" hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026

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