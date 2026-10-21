İSTANBUL 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2026/1658 Esas
DURSUN BAŞAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EROL BAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 20165680930
ADI SOYADI : EROL BAŞAR
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : LEMAN
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1982
DOĞUM YERİ : SUŞEHRİ
İKAMETGAH ADRESİ : Çeliktepe Mah. Candar Sk. No:12 İç Kapı No:3Kağıthane/ İSTANBUL
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