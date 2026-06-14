İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/498 Esas

KARAR NO : 2026/22 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 16/01/2026 tarihli ilamı ile sanık AHMET PUGAR hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın Hırsızlık suçundan TCK nun 142/2-h, 143, 35/1-2, 62/1,53/1-a,c,d,emaddeleri uyarınca sonuç olarak 4 YIL 8 AY 7 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verildiği, sanığın mahkememize sunmuş olduğu 20/04/2026 tarihli dilekçesi ile kararı istinaf ettiği, ancak yapılan tüm aramalara rağmen dosyamız katılanı Hayrettin ve İkbal Tülay kızı, 02/08/1973 İstanbul doğumlu SEDA YÜRÜR 'e ulaşılamadığı ve mahkememiz gerekçeli kararı ile sanığın istinaf dilekçesinin kendisine tebliğ edilmediği görüldüğünden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istnaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02488663