İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/268 Esas

KARAR NO: 2026/63

Davacı TÜRK KANSER DERNEĞİ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve bulunamayan Davalı SİNAN SEDAT TEKELİOĞLU (T.C. Kimlik No: 22613109598, İsmail Hicri ve Lamia oğlu, 08/08/1948 doğumlu) Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizce 02/03/2026 gün ve 2024/268 esas 2026/63 sayılı kararı ile;

1-Davanın kabulüne,

2-İstanbul 17. Noterliği'nin 14/07/1978 tarihli 26132 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizine, İstanbul ili, Şişli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 991 ada 5 parsel A blok 2. Kat 29 nolu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,

3-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı tarafından yapılan harç, ilan , tebligat ve posta giderinden ibaret 21.830,50 TL'nin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı kendini vekil temsil ettirdiğinden davacı için belirlenen 45.000-00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine.

5-Fazla yatan gider avansı ile delil avansı var ise 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesine göre kararın kesinleşmesine müteakip ilgilisine iadesine.

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026

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