İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/277 Esas

DAVALI: ARA HACIRESOĞLU Hasanpaşa Mah. Kahkeşan Sok. Konak Acıbadem Apt. D: 7 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İpotek davasının yapılan yargılamasında;

04/09/2026 günü saat:10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafı muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK. 186.m. gereği sözlü yargılama gününde ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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