İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2024/246 Esas
DAVALI: ALİ AYDOĞAN (TCKN:26******730)
Davacı KRC Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından aleyhinize açılan ecrimisil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresinizin tespit edilememesinden dolayı tebligat yapılamadığı nedenle dava dilekçesi, ıslah dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
08/04/2027 günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ıslah dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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