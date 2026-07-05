İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/431 Esas

KARAR NO :

İ L A N

Karşılıksız Yararlanma suçundan mahkememizin 01/10/2025 tarih ve 2024/431 E 2025/423 K sayılı ilamı ile; Sanık Mousa M. IBRAHIM'ın üzerine atılı "Karşılıksız Yararlanma"suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 163/3. maddesi uyarınca, aynı kanunun 61/1 maddesine göre, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, suçun işleniş şekli dikkate alındığında sanığın takdiren 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının; sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasıyla mahkum olmamış olması, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması sebebiyle 5237 sayılı TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ERTELENMESİNE karar verilmiş, verilen karar SANIK Ahmad ve Samıa oğlu, 17/12/1989 FİLİSTİN doğumlu MOUSA M. IBRAHIM'a tüm aramalara rağmen GEREKÇELİ KARAR ve Katılan Kurum vekilinin İSTİNAF DİLEKÇESİ'si tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.23.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02503515