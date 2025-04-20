İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO: 2024/712 Esas
KARAR NO: 2025/197
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Rustam ve Rawshanbegim kızı, 18/01/1995 doğumlu, KAMILLA DADADZHANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.04.2025