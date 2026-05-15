İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/230 Esas

KARAR NO: 2026/207

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve Kamu Malına Zarar Vermek suçundan ise 5'er ay ara ile taksitlerle ödenmek suretiyle 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair Mahkememizin yukarıda esas/karar numarası yazılı 07.04.2026 tarihli ilamı ile sanık ABDULLAH MA ABUSAIF AMNA (1995 Filistin doğumlu, Filistin uyruklu) hakkında gerekçeli karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Dair gerekçeli kararıntaraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinafyoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygunolarak, verilen karar İLANEN TEBLİĞ olunur. 12.05.2026

