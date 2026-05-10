İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/317 Esas

KARAR NO: 2026/77

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/02/2026 tarihli ilamı sanık Froukhe Ayoub hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Bouchaib ve Rachıda oğlu, 01/01/1991 Fas doğumlu, FROUKHE AYOUB tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 07.05.2026

