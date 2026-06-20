İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2026/222 Esas

KARAR NO: 2026/244

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile sanık Islem AGUIEB hakkında TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince takdiren 5 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu geceleyin işlediği anlaşıldığından TCK'nun 143/1 maddesi gereğince cezasının 1/2 oranında arttırılarak sanığın 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezasının sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek TCK'nun 62/1 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek sonuç olarak 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiş, Mohamed Cherif ve Zatout Khaira oğlu, 2004 Cezair doğumlu müşteki Mohamed El AMINE ZERIRI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, sanık ve sanık müdafinin vermiş olduğu istinaf dilekçeleri müşteki Mohamed El AMINE ZERIRI'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceğine, İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 18.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02492596