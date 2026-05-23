İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2024/889 Esas

KARAR NO: 2025/642

SANIK: AHMED JAAROUR / Mohamad ve Jamıleh oğlu, 22/09/2001 ALEPPO doğumlu, Yabancı Kimlik Nolu:99419550046

Basit Yaralama suçundan yukarıda açık hüviyeti yazılı sanığın Basit Yaralama suçundan dolayı mahkememizin 25/09/2025 gün ve 2024/889 esas ve 2025/642 karar sayılı ilamı ile TCK. Nun 86/2 maddesi uyarınca 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. Nun 53/1-a,b,c,d, 53/2, 53/3 maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ve TCK. Nun 58. Maddesi uyarınca hapiscezasının mükerrirlereözgü infaz rejimine göre çektirilmesine ,verilen karara tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine itiraz edebileceğine karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen sanık Ahmed JAAROUR'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğincehüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02475259