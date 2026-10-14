İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.24950659-2024/180-Ceza Dava Dosyası

Konu: HASSAN BIKDELI

DOSYA NO: 2024/180

KARAR NO: 2026/446

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.09.2026 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında TCK 204/1.maddesi gereğince ve aynı kanunun 61.maddesi gereği suçun işleniş biçimi ve kastının ağırlığı dikkate alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve sanığın sabıkasız geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasında TCK'nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,5271 Sayılı CMK'nın 231/5-6 maddeleri gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezasının iki yıldan daha az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, suç nedeniyle meydana gelen somut bir zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş ancak sanık HASSAN BIKDELI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 09.10.2026

SANIK: HASSAN BIKDELI, Esamli ve Gülzar oğlu, 18/03/1974 İRAN doğumlu olup Rahen Kavşağı Cevadi Ahmedi Sokak No: 17 Daire: 6 Tehran/İRAN adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99837972734

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