İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/789 Esas

DAVALI: İBRAHİM GÖK - Mehmet ve Zeynep'ten olma, 11/08/1981 Midyat doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce verilen ara karar uyarınca;

İBRAHİM GÖK - Mehmet ve Zeynep'ten olma, 11/08/1981 Midyat doğumlu adına ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 16/10/2025 günü saat 09:50'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.

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