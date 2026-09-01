İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/360 Esas

DAVALI: ÖZAY GÜDER - 3980****770 - Özer ve Leyla'dan olma, 09/09/1972 doğumlu

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Aygül GÜDER vekili tarafından aleyhinize açılan dava dilekçesinde özetle; "müvekkili ile davalının 1997 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek bir çocukları olduğunu, davalının müvekkiline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, davalının düzenli olarak her gün alkol kullandığını, davalının evlilik birliğinin yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğini, davalının eve çok geç saatlerde geldiğini, davalının eve ve müşterek çocuğa maddi destekte bulunmadığını, davalının müvekkili ve müşterek çocuk ile ilgilenmediğini, müşterek çocuğun hiçbir doğum gününde dahi yanında olmadığını, tarafların 10 yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını, bu nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini, 1.000.000,00 TL maddi tazminat, 1.000.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile müvekkiline verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini" talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin davalı Özay GÜDER'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02550515